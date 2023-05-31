Угода про збільшення ліміту держборгу США не вплине на допомогу Україні - Bloomberg

Двопартійна угода щодо запобігання боргового дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США надавати більше допомоги Україні.

Про це в коментарі Bloomberg на умовах анонімності заявив офіційний представник Білого дому.

За словами чиновника, будь-яка додаткова військова допомога буде проходити через Конгрес як додатковий захід, на який не поширюватимуться обмеження угоди на федеральні витрати.

Також директорка бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що не очікує, що угода матиме якийсь вплив на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.

Наразі незрозуміло, коди Білий дім може попросити у Конгресу додаткове фінансування для України.

У грудні президент Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на 45 млрд дол у рамках законопроекту про витрати на кінець року. Чиновники адміністрації заявили, що мають виділити достатньо грошей, щоб вистачило до кінця цього фінансового року у вересні.

За даними Держдепартаменту, США надали 36,9 млрд дол допомоги у сфері безпеки з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Нагадаємо:

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трильйона доларів.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня, заявивши, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до 31,4 трильйона доларів.

Економічна правда