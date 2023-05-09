Мінфін залучив рекордну суму від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів у вівторок, 9 травня, провело рекордний аукціон ОВДП - розмістило держоблігацій на суму близько 28,5 мільярда гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,5% залучили 1,97 млрд грн.

Гривневі ОВДП з терміном погашення 2 роки під 19,69% розмістили на 7,98 млрд грн.

Також було розміщено облігації в доларах США з терміном погашення 6 місяців під 4,75% на 179 млн дол.

ОВДП в євро з погашенням через 9 місяців під 3,15% розмістили на 297 млн євро.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 2 травня, розмістило державні облігації на 12,01 млрд грн (у еквіваленті).

Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 25 квітня, розмістило державні облігації на 16,3 мільярда гривень, ставки не змінились.

Міністерство фінансів у вівторок, 18 квітня, розмістило держоблігацій на майже 10,9 млрд грн. Ставки за паперами з терміном обігу 1,2 роки знизились з 19,5% минулого тижня до 19%.