Уряд оновив наглядову раду "Укрексімбанку"

Кабмін призначив новий склад незалежних членів наглядової ради державного "Укрексімбанку".

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 30 травня.

Так, уряд призначив незалежними членами наглядової ради: Сільвію Юмі Ганссер-Поттс, Развана Мунтеану, Роберта С. Коссманна, Енгіна Акчакочу, Домініка Меню і Ростислава Футала, при цьому припинивши відповідні повноваження Дімітрі Чічло, Домініка Меню, Ласло Урбана, Оляни Гордієнко, Сергія Коновця і Владислава Винярського.

Таким чином, серед незалежних членів зберіг своє місце у наглядовій раді "Укрексімбанку" Домінік Меню, у якості представників держави до неї також входять Вікторія Страхова, Юрій Буца та Юрій Терентьєв.

Строк повноважень нових членів наглядової ради становитиме три роки з дати вступу на посаду, голову правління "Укрексімбанку" Сергія Єрмакова уповноважили підписати відповідні договори.

Нагадаємо:

Конкурсні відбори до наглядових рад "ПриватБанку", "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" розпочалися одночасно 11 жовтня 2022 року з кінцевим терміном подачі заявок 11 листопада 2022 року.

Раніше ЕП писала, що, щоби виконати умови нової програми МВФ, Україна має завершити формування наглядових рад у держбанках.

Раніше уряд призначив нові наглядові ради в "ПриватБанку" та "Укргазбанку".

Економічна правда