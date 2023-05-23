Мінфін залучив 10,8 мільярдів від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів у вівторок, 16 травня розмістило держоблігацій на суму 10,8 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,5% залучили 452 млн грн.

Півторарічні ОВДП під 19,5% розмістили на 1,6 млрд грн. Водночас гривневі ОВДП на 2,7 років під 19,75% продали на 1,01 млрд грн.

Також на аукціоні розмістили доларові облігації - з терміном обігу 9 міцсяців під 4,5%, залучивши 208 млн дол.