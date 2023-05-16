Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін розмістив держоблігацій на 7 мільярдів: ставка за паперами в євро зросла

Вівторок, 16 травня 2023, 18:18 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів у вівторок, 16 травня розмістило держоблігацій на суму 7,03 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,5% залучили 191 млн грн.

 

Водночас гривневі ОВДП з терміном обігу 2,4 роки під 19,71% розмістили на 2,01 млрд грн.

ОВДП в євро з погашенням через 1 рік під 3,22% розмістили на 121 млн євро (ставка порівняно з минулим тижнем зросла з 3,15%).

Нагадаємо:

Міністерство фінансів у вівторок, 9 травня, провело рекордний аукціон ОВДП - розмістило держоблігацій на суму близько 28,5 мільярда гривень в еквіваленті.

Економічна правда

ОВДП облігації Мінфін
Матеріали за темою
Доходності за ОВДП досягли свого піку – Марченко 15 травня 2023, 13:09
Мінфін залучив рекордну суму від розміщення ОВДП 9 травня 2023, 18:08
Мінфін залучив 12 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій зросла 2 травня 2023, 20:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті