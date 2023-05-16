Мінфін розмістив держоблігацій на 7 мільярдів: ставка за паперами в євро зросла
Вівторок, 16 травня 2023, 18:18 -
Міністерство фінансів у вівторок, 16 травня розмістило держоблігацій на суму 7,03 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,5% залучили 191 млн грн.
Водночас гривневі ОВДП з терміном обігу 2,4 роки під 19,71% розмістили на 2,01 млрд грн.
ОВДП в євро з погашенням через 1 рік під 3,22% розмістили на 121 млн євро (ставка порівняно з минулим тижнем зросла з 3,15%).
Нагадаємо:
Міністерство фінансів у вівторок, 9 травня, провело рекордний аукціон ОВДП - розмістило держоблігацій на суму близько 28,5 мільярда гривень в еквіваленті.
Економічна правда