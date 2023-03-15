Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах

Фонд держмайна змінить керівників на 65 державних підприємствах за результатами фінансово-економічного аналізу підприємств.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.

"Менеджмент вже змінили на 22 підприємствах, щодо 20 очікуємо погодження від місцевих військових адміністрацій. Крім цього, на двох підприємствах частково змінили склад наглядових рад", - йдеться у повідомленні.

Також ФДМУ передав до Служби безпеки України та НАБУ матеріали за результатами аудиту діяльності АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" протягом 2022 року.

За результатами цього аудиту Фонд звільнив т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Владислава Іткіна, нагадали у Фонді.

"Ефективні керівники держпідприємств - це можливість для розвитку економіки, підвищення конкурентоздатності та забезпечення ринкових зарплат на підприємствах. Працюємо задля цієї мети", - заявили у Фонді.

Нагадаємо:

Фонд держмайна починає звільняти недоброчесних керівників підприємств за результатами аналізу фінансово-економічного стану компаній.

Фонд державного майна звільнив т.в.о. голови правління "Об'єднаної Гірничо-Хімічної Компанії" Владислава Іткіна. ОГХК знаходиться в управлінні ФДМУ.

Економічна правда