Новини 3 травня: "Укрнафта" хоче собі відібрану компанію Коломойського, окупанти на ЗАЕС тікають у відпустки

Про що говорили сьогодні?

Про військових. Повернення виплат військовим у 30 тисяч гривень можливе лише за рахунок збільшення податкового навантаження, зокрема ПДВ на 4% та військового збору втричі

Про окупантів. Поставлене росіянами "керівництво" ЗАЕС масово та екстрено йде у відпустки - підшукує шляхи для евакуації зі станції під час контрнаступу ЗСУ

Про фінанси. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує правила розподілу та звітування коштів на спецрахунках, які відкриті в НБУ для допомоги Україні

Про технології. Власник Facebook, компанія Meta, заявила, що викрила постачальників шкідливого програмного забезпечення, які використовують інтерес громадськості до ChatGPT, щоб заманити користувачів до завантаження шкідливих програм і розширень для браузерів.

Про "Укрнафту". Компанія "Укрнафта" просить передати їй в управління корпоративні права "ВК "Укрнафтобуріння", яку напередодні держава забрала у Ігоря Коломойського та партнерів

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