НБУ оштрафував Укргазбанк на 65 мільйонів через фінмоніторинг

Національний банк наклав штраф на державний Укргазбанк у розмірі 64,6 млн грн у зв’язку з порушеннями у сфері фінансового моніторингу – в банку визнають, що могли бути порушення в частині ухилення грального бізнесу від податків.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку, Укргазбанку.

Штраф у 64,62 млн грн Нацбанк обґрунтовує незабезпеченням належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінмоніторингу. А саме, НБУ встановив порушення ЗУ про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Порушення, за версією НБУ, полягає в неналежному виконанні банком обов’язку впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінмоніторингу, а також у відсутності процедур, достатніх для управління ризиками.

Крім того, НБУ зафіксував невиконання банком оцінки ризиків, притаманних його діяльності, неналежне забезпечення налаштування та запровадження системи автоматизації, неналежне виконання перевірки нових та існуючих клієнтів, незабезпечення проведення онлайн-моніторингу інформації про платника переказів коштів, неналежному застосовуванні ризик-орієнтованого підходу та невідображенні зазначеної в анкеті клієнта інформації, отриманої банком за результатами перевірки.

Укргазбанк відповів на рішення НБУ. Згідно заяви банку, одним з напрямів його співпраці з міжнародними платіжними системами (МПС), є надання асоційованим та афілійованим учасникам МПС підтримки у доступі до послуг МПС.

"Тобто за підтримки Укргазбанку асоційовані та афілійовані учасники міжнародних платіжних систем можуть надавати своїм клієнтам послуги, пов'язані з випуском та обслуговуванням міжнародних платіжних карток, а також забезпеченням розрахунків з використанням платіжних карток (еквайринг)", – йдеться в заяві.

При цьому, заявляє банк, асоційовані та афілійовані учасники МПС самостійно здійснювали залучення клієнтів, зокрема – з індустрії грального бізнесу, та надавали їм послуги з інтернет еквайрингу. При цьому банк "не мав можливості в повному обсязі забезпечувати системний моніторинг за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків".

Укргазбанк припускає, що недосконалістю системи в частині забезпечення внутрішнього моніторингу і контролю за дотриманням афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків в роботі з гральним бізнесом, ймовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку.

Державна фінустанова заявляє, що щойно дізналася про систематичний характер таких порушень "одразу заблокував термінали компаній-порушників з індустрії грального бізнесу" та запустив процес розірвання укладених договорів еквайрингу з афілійованими та асоційованими учасниками. Крім того, заявляє банку, він переглянув власну систему внутрішнього контролю за безготівковими операціями для унеможливлення таких інцидентів у майбутньому.