Зеленський доручив уряду розглянути заборону російського букмекера 1xBet

Президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію щодо заборони роботи в Україні російському букмекеру 1xBet, яку підписали понад 25 тисяч громадян.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Автор петиції наголошує на необхідності проведення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей перевірки роботи російського оператора азартних ігор "1xBet" в Україні, який веде свою букмекерську діяльність через неліцензійний сайт 1xbet.com.

Він закликає заблокувати роботу цього сайту на території України та анулювати ліцензію, видану ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом "1xBet".

Петиція набрала 26 444 підписів із 25 тисяч необхідних.

У своїй відповіді Зеленський зазначив, що регулювання азартних ігор та лотерей здійснюють Верховна Рада, Кабмін, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей та інші органи державної влади

Кабінет Міністрів затверджує ліцензійні умови для проведення азартних ігор, а також координує роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка вживає заходів відповідно до закону та співпрацює з правоохоронцями, якщо виявлено порушення.

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Тому Зеленський доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю разом із правоохоронними органами опрацювати це питання.

Про рішення автора петиції має поінформувати уряд.

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки перевіряє діяльність компаній у сфері азартних ігор, передусім повʼязаних з Росією, та підстави для видачі їм ліцензій.

Вже після початку повномасштабної війни РФ проти України Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино компанії "Твоя беттінгова компанія".