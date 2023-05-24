Новини 24 травня: окупанти перетворюють ЗАЕС на військову базу, справа про "найбільший хабар в історії" пішла до суду

Про ЗАЕС. Росіяни продовжують мілітаризацію території ЗАЕС - в якості логістичної та військової бази вони використовують територію трьох енергоблоків

Про олігархів. Кабінет міністрів схвалив передачу в управління "Укрнафти" одну з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.

Про бізнес. Французький мільярдер Бернар Арно - найбагатша людина світу - втратив 11,2 млрд дол за один день після обвалу акцій його конгломерату LVMH через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші.

Про корупцію. Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол (загалом понад 722 млн грн) хабаря для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до суду.

Про енергетику. "Укргазвидобування" запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м, наразі її дебіт становить 580 тис кубометрів газу на добу.

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