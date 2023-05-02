Всі розділи
Укр / Рус

До АРМА передали 3 мільйони доларів активів, які зберігались в банку Гінера

Вівторок, 2 травня 2023, 13:05 - Олексій Павлиш

Суд наклав арешт та передав в управління АРМА близько 3 мільйонів доларів підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину Росії, президенту російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенію Гінеру - ДБР не називає банк, але йдеться про PINbank.

"У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин Рф", - заявили в ДБР.

"Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.

Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу. Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Євгена Гінера.

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення про конфіскацію 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) російького олігарха Гінера.

Співробітники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

У відомстві не називають банк, але, за даними НБУ, Гінер є бенефіціарним власником АТ "Перший інвестиційний банк" (Pinbank).

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року, серед іншого, застосовано санкції до Гінера терміном на 10 років.

Економічна правда

АРМА Росія банки активи
Матеріали за темою
"Нафтогаз" переказав в бюджет перші доходи від управління арештованою мережею "Глуско"  26 квітня 2023, 19:01
АРМА шукає управителя для арештованих активів "Карпатнафтохіму" 25 квітня 2023, 17:06
АРМА шукає управителя для компанії російського горілчаного магната Таріко 20 квітня 2023, 20:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті