До АРМА передали 3 мільйони доларів активів, які зберігались в банку Гінера

Суд наклав арешт та передав в управління АРМА близько 3 мільйонів доларів підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину Росії, президенту російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенію Гінеру - ДБР не називає банк, але йдеться про PINbank.

"У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин Рф", - заявили в ДБР.

"Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.

Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу. Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Євгена Гінера.

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення про конфіскацію 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) російького олігарха Гінера.

Співробітники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

У відомстві не називають банк, але, за даними НБУ, Гінер є бенефіціарним власником АТ "Перший інвестиційний банк" (Pinbank).

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року, серед іншого, застосовано санкції до Гінера терміном на 10 років.

Економічна правда