ВАКС стягнув на користь держави майже 90% акцій PIN банку Гінера

Євген Гінер фото ДБР

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Євгена Гінера.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"27 лютого колегія судів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського громадянина та застосувала до відповідача санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи відповідача - 88,890583% акцій українського банку", - повідомили у ВАКС.

Як зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, йдеться про 88,89% акцій PIN банку Євгена Гінера.

"Усе в рамках закону "Про санкції" та загальноприйнятих уявлень людства про справедливість. Далі буде Ocean Plaza.

Росіяни несуть і будуть нести відповідальність за злочини проти України. Ми змусимо їх заплатити за все", - написав Арахамія.

Нагадаємо:

Співробітники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

У відомстві не називають банк, але, за даними НБУ, Гінер є бенефіціарним власником АТ "Перший інвестиційний банк" (Pinbank).

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року, серед іншого, застосовано санкції до Гінера терміном на 10 років.

Економічна правда