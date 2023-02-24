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ДБР провело обшуки у членів правління та наглядової ради Pinbank Гінера

П'ятниця, 24 лютого 2023, 12:38 - Економічна правда
 

Співробітники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У відомстві не називають банк, але, за даними НБУ, Гінер є бенефіціарним власником АТ "Перший інвестиційний банк" (Pinbank).

"Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій в сумі у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ федерації до вчинення злочинів на території України.

"Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - додали в ДБР.

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року, серед іншого, застосовано санкції до Гінера терміном на 10 років.

Економічна правда

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