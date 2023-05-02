У МВС розповіли, коли в "Дії" запрацює послуга купівлі-продажу авто

Починаючи з червням українці зможуть зареєструвати авто безпосередньо в салоні, з серпня – придбати номери онлайн, а з вересня весь процес купівлі-продажу авто буде переведено в цифровий варіант.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Уже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант - в "Дію". Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них", – розповів міністр.

Він додав, що також буде ліквідовано обов'язкову технічну експертизу - людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі. Технічна експертиза залишиться лише при першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто.

Клименко також розповів, що реєстрація автомобіля автосалонами буде можлива вже в червні. При купівлі автівки в автосалоні покупець одразу отримуватиме техпаспорт і номерний знак. Для цього не потрібно буде приїжджати в сервісний центр.

Також буде скасовано транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно півтора мільйона.

"У серпні плануємо ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати онлайн на 10 діб і придбати у зручний час", - розповів глава МВС.

Нагадуємо:

У "Дії" доопрацювали сервіс, який дозволяє поділитися техпаспортом на автівку, та додали можливість скасувати шеринг.

У березні у сервісі "Дія" запустили бета-тестування скасування шерингу авто, взяти участь в бета-тесті мають дві людини - власник авто та водій, якого призначили належним користувачем.

Влітку торік Міністерство цифрової трансформації повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".