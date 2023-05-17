єВідновлення: за перший тиждень українці подали понад 10 тисяч заяв на виплату допомоги

За перший тиждень роботи програми держдопомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" українці подали 10 440 заяв про виплату допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

При цьому понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% - приватного будинку та менше 1% - інших житлових приміщень.

Найбільше заяв подали жителі Харківської (3554 заяви), Київської (2852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.

"Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликали громадян, чиє житло було пошкоджене, подавати заяви про виплату допомоги в застосунку Дія. Перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане.

Нагадаємо:

З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Максимальна сума - 200 тис грн. Заявки можна подавати через "Дію".

Згодом повідомлялось, що тисячі українців почали подавати заявки на грошову допомогу по програмі єВідновлення - через велику кількість заявок система була перевантажена.

Пізніше у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури заявили про стабілізацію роботи системи держпрограми компенсації за зруйноване житло "єВідновлення" у "Дії".

За першу добу роботи програми держдопомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення українці успішно подали 3 194 заяви про виплату допомоги.

Економічна правда