Новини 16 травня: підозра Фуксу, Україна збила російських ракет та дронів на $120 мільйонів

Про що говорили сьогодні?

Про атаку. У ніч на 16 травня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше 119,08 млн дол

Про Фукса. Служба безпеки України викрила підсанкційного бізнесмена Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків

Про олігархів. Найбільший агрохолдинг України Kernel Holding подав заяву до Управління фінансового нагляду Польщі на отримання дозволу на виведення акцій компанії з обігу на Варшавській фондовій біржі.

Про арешти. Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з активами проросійського бізнесмена Вадима Новинського, які контролюються через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

Про нерухомість. Продажі нерухомості на первинному ринку торік зменшились у 8-12 разів, на вторинному ринку - втричі

Ексклюзиви ЕП

Обухівський туалетний папір зі слідами РФ. Як ексдепутат Думи намагається зберегти бізнес в Україні

Держава арештувала українські активи великої австрійської компанії та підозрює її у виведенні коштів до Росії. До чого тут колишній нардеп Держдуми та проблемний кредит Укрексімбанку?

Як Росія краде українські зернові ринки

РФ краде не тільки українське зерно, а й покупців. Вторгнення дозволило росіянам захопити традиційні ринки збуту українськох сільгосппродукції.