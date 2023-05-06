У холдингу Новинського заявили про загрозу зупинки всіх активів

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Через арешт активів майже весь бізнес групи Smart Holding олігарха Вадима Новинського не може продовжувати операційну діяльність, під загрозою звільнення близько 3000 людей.

Про це пресслужба групи Smart Holding повідомила у коментарі LIGA.net.

Зазначається, що внаслідок арешту вже заблокована робота агропромислового та газового бізнесу і підприємства з видобутку граніту.

У Смарт-Холдинг додали, накладені арешти дали підставу зупинити дії спецдозволів на користування надрами, через що агропромисловому бізнесу вже відключили воду і вони не мають можливості здійснювати полив.

У компанії підкреслили, що саме газовий бізнес – SmartEnergy – був і залишається чи не єдиним прибутковим під час війну. Це дозволило перерозподіляти грошові потоки та утримувати інші неприбуткові активи Групи та ті, які зазнали значних руйнувань.

"Якщо не розблокувати операційну діяльність бізнесу, зокрема газового, негайно, то за оцінками, протягом 1-2 місяців менеджмент буде змушений повністю зупиняти діяльність всіх активів та звільняти людей", – наголосили у Групі.

Додається, що майже 3000 людей опинились на межі звільнення.

Також, через відсутність фінансування під загрозою повної зупинки і звільнення людей Smart Urban Solutions (нерухомість), SmartMaritime Group (суднобудівництво) та Naval(індустріальний парк).

Нагадаємо:

Державна служба геології та надр зупинила дію ліцензій на розробку двох родовищ на Харківщині та Полтавщині у компанії Enwell Energy, що входить до групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського.

Міністерство юстиції скасувало реєстраційні дії щодо змін кінцевих бенефіціарних власників "Смарт-Холдинг", "Укргазвидобуток" та "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед" Вадима Новинського.

У січні цього року група Smart Holding олігарха Вадима Новинського заявила про завершення чергового раунду реструктуризації, у результаті якої її засновник вирішив передати активи в траст.

4 травня за матеріалами СБУ суд арештував приховані активи підсанкційного олігарха, колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 10,5 мільярда гривень. До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.