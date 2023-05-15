"Нова пошта" у червні відкриє перші відділення у Чехії

Українська логістична компанія "Нова пошта" у червні відкриє свої перші відділення у Чехії.

Про це у коментарі Forbes сказав СЕО Nova Post у Чехії Володимир Стеренчук.

"Вже на початку червня українці у Чехії зможуть відправляти рідним додому та отримувати посилки, документи, вантажі із України через "Нову Пошту", - скзаав він.

Перші два відділення Nova Post відкриють у Празі, йдеться про поштове (до 30 кг) і вантажне відділення, у якому можна відправляти й отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

За словами Стеренчука, наступним після Праги буде місто Брно.

Нагадаємо:

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила відділення у Каунасі - це вже друге відділення Nova Post в Литві.

Перед цим "Нова пошта" вийшла на ринок Польщі - на початок квітня працювали 30 відділень Nova Post у 18 польських містах.

Також "Нова пошта" планує відкрити власні відділення у Німеччині та Румунії.

Економічна правда