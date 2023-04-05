Українська логістична компанія "Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі: на початок квітня працюють 30 відділень Nova Post у 18 польських містах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що найбільша кількість відділень відкрита у Варшаві - 6, у Кракові - 4, по 2 відділення у Любліні, Вроцлаві, Познані та Гданську, у решті міст - по одному.

"До кінця червня планується відкрити 50 відділень у всіх польських воєводствах.



У березні мережа Nova Post у Польщі збільшилась на 10 відділень. Вони відкрились у нових польських містах, таких як Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Також почали працювати два нових відділення у Кракові - тепер їх у цьому місті чотири", - йдеться у повідомленні.

При цьому серед нових відділень відкрито шість поштових, у яких клієнти можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг, а також чотири вантажних, до 1000 кг, у таких містах як Бидгощ, Єленя-Гура, Ополе та Краків (відділення №3).



Більш детальну інформацію про адреси відділень та графік їх роботи можна знайти за посиланням.

У "Новій пошті" додали, що найчастіше в Україну відправляють косметику, парфуми, БАДи, побутову хімію, харчові продукти у заводському пакуванні, які не потребують спеціального температурного режиму, та одяг. Термін доставки складає від 3 днів.

Нагадаємо:

Лоігстична компанія "Нова пошта" оголосила про запуск послуги адресного забору у Польщі: відтепер клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки до 30 кг в Україну.

Економічна правда