"Нова пошта" відкрила друге відділення у Литві
Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила відділення у Каунасі - це вже друге відділення Nova Post в Литві.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Відтепер, окрім кур’єрської доставки, українці із Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки із України й через відділення.
Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Працює відділення щодня за адресою м.Каунас, Studentų g. 16", - йдеться у повідомленні.
Термін доставки - 5 робочих днів.
Перше відділення Nova Post відкрили у березні у Вільнюсі. Найчастіше українці пересилають документи, одяг, взуття, косметику та книжки, розповіли в компанії.
Крім доставки у відділення, можна замовити адресну доставку у будь-яке місто в Литві або в Україні.
Економічна правда