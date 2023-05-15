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"Нова пошта" відкрила друге відділення у Литві

Понеділок, 15 травня 2023, 11:37 - Олексій Павлиш

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила відділення у Каунасі - це вже друге відділення Nova Post в Литві.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відтепер, окрім кур’єрської доставки, українці із Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки із України й через відділення.

Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Працює відділення щодня за адресою м.Каунас, Studentų g. 16", - йдеться у повідомленні.

Термін доставки - 5 робочих днів.

Перше відділення Nova Post відкрили у березні у Вільнюсі. Найчастіше українці пересилають документи, одяг, взуття, косметику та книжки, розповіли в компанії.

Крім доставки у відділення, можна замовити адресну доставку у будь-яке місто в Литві або в Україні.

Економічна правда

Нова пошта Литва
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