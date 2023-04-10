Російський "Аерофлот" через санкції вперше в історії відправив свій літак на ремонт до Ірану

Російська авіакомпанія "Аерофлот" на тлі західних санкцій уперше в історії відправила свій літак на ремонт до Ірану.

Про це пише РБК із посиланням на два джерела, близьких до авіаперевізника. Інформацію підтвердив представник компанії.

"5 квітня широкофюзеляжний лайнер Airbus A330-300 з реєстраційним номером RA-73700 перелетів до Тегерана, де повітряне судно обслужать технічні фахівці найбільшого іранського перевізника Mahan Air", - йдеться у повідомленні.

За словами джерел РБК, можливість техобслуговування в Ірані "Аерофлот" обговорював кілька місяців.

"Ключове завдання відправки першого A330 на ремонт у Mahan Air - обслуговування стійок шасі літака. Раніше для цих цілей "Аерофлот" використовував потужності інших провайдерів, зокрема гонконгської HAECO. Влітку 2021 року перевізник підписав нову довгострокову угоду з обслуговування та капітального ремонту компонентів літаків із цією компанією", - пише РБК.

Але міжнародні санкції, ухвалені у відповідь на вторгнення РФ в Україну, зачепили, зокрема, послуги ремонту та постачання запчастин російським перевізникам.

Як зазначає видання, "Аерофлот" - найбільша російська авіакомпанія, в парку якої на 1 квітня було 178 літаків виробництва Airbus і Boeing.

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Економічна правда