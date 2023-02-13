У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків

Російські авіаперевізники просять регуляторів дозволяти у виняткових випадках збільшувати інтервали обслуговування західних літаків - авіакомпанії вже відправили пропозиції до Росавіації та Ространснагляду.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на радника технічного директора "Аерофлоту" Марата Терещенка.

Зазначається, що дозволи потрібні "для безпечного продовження експлуатації Boeing і Airbus, терміни ремонтів компонентів яких зросли в рази".

За словами Терещенка, такі процедури застосовуватимуться тільки за наявності доказів, що це не вплине на безпеку польотів.

При цьому експерти зазначили: сучасні лайнери можуть літати з мінімальними відмовами систем, але їх все одно регламентує розробник літака.

Запровадити процедуру виняткових продовжень інтервалів техобслуговування західників літаків просять "Аерофлот" та інші російські авіакомпанії.

"Необхідно впровадити дві процедури. Перша - це процес звільнення (виключення) для експлуатантів від вимог типової документації, коли їх повноцінне виконання в заданому форматі неможливе.

Наприклад, це процедура виняткових продовжень інтервалів техобслуговування. А друга - це порядок альтернативних методів визначення відповідності вимогам директив льотної придатності", - заявив Терещенко.

За його словами, йдеться про разові відмови від вимог або продовження строків ремонту, а не про регулярну практику. Крім того, мають бути підстави та докази відсутності впливу відкладеного ТО на безпеку польотів.

"Західні санкції, введені навесні 2022-го, блокують надання російським авіакомпаніям будь-яких сервісних послуг виробниками іноземних літаків і компонентів. Був обмежений доступ до експлуатаційно-технічної документації, сервісно-технічної підтримки з їхнього боку", - нагадує видання.

Водночас в "Аерофлоті" запевняють, що ці складнощі вдалося подолати ще минулого року.

"Наразі зберігаються проблеми доступу до ремонтної документації, технологій та обладнання для ремонту компонентів, а також виконання директив льотної придатності, що видаються зарубіжними авіаційними адміністраціями", - заявив Терещенко.

За словами Терещенка, через санкції терміни ремонту компонентів авіалайнерів зросли в рази.

"Наприклад, якщо раніше відремонтувати блок управління подачею палива (HMU) у двигуни Airbus A320 можна було за 20 днів, то тепер на це йде 120. Збільшилася і потреба в потужностях: тепер потрібно 56 ліній для налагодження HMU, а раніше достатньо було дев'яти.

У 2023-2024 роках російським авіакомпаніям належить відремонтувати 349 комплектів HMU для двигунів Airbus A320", - пише видання.

Для вирішення проблеми перевізники обирають різні шляхи - шукають організації з ремонту, зокрема в Китаї та Ірані, закуповують нові компоненти замість лагодження старих і, зрештою, просто чекають освоєння цих процесів у Росії, заявив Терещенко.

Нагадаємо:

Найбільша лізингова компанія світу AerCap подала позов до страховиків з вимогою виплатити 3,5 млрд доларів за літаки, які залишились в Росії.

У 2022 році в Росії зупинили польоти дев’ять місцевих авіакомпаній, у чотирьох із них Росавіація призупинила основний документ - сертифікат експлуатанта, у ще однієї - сертифікат був анульований.

Економічна правда