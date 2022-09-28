РФ хоче виготовити 1000 авіалайнерів до 2030 року на "своїх" запчастинах. Без західних деталей це неможливо – ЗМІ

"Ростех" заявила, що авіапромисловість РФ намагатиметься обійтися без Заходу, використовуючи запчастини місцевого виробництва для виробництва 1000 авіалайнерів до 2030 року та припинивши залежність від Boeing і Airbus. Але експерти підкреслюють, що без західних запчастин це неможливо.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву російської держкорпорації "Ростех".

Агенство нагадує, що на іноземні літаки, переважно Boeing і Airbus, припадає 95% пасажиропотоку, але через санкції запчастин немає - "і немає жодної перспективи".

Раніше Reuters повідомляло, що російські авіакомпанії, включно з контрольованим державою "Аерофлотом", розбирають літаки на запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через санкції Заходу.

"Іноземні літаки будуть виведені з флоту", - йдеться в письмовій відповіді "Ростеха" на запитання Reuters про його плани та ситуацію в авіаційній галузі Росії.

"Ми вважаємо, що цей процес є незворотнім і літаки Boeing і Airbus ніколи не будуть поставлені в Росію", - йдеться в повідомленні.

"Ростех" управляє деякими з основних промислових, оборонних і машинобудівних активів Росії після підписання Путіним указу про створення корпорації в 2007 році.

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Російські авіакомпанії, включаючи "Аерофлот", витратили гроші на літаки Boeing і Airbus, намагаючись відновити свій флот після хаосу 1990-х років.

"Створити конкурентоспроможну вітчизняну альтернативу буде важко", - наголошує Reuters із посиланням на експертів.

За словами аерокосмічного аналітика Річарда Абулафії, керуючого директора американської компанії AeroDynamic Advisory, мета побудувати 1000 авіалайнерів до 2030 року "в принципі неможлива".

"Навіть коли вони могли отримати напівпровідники та інші життєво важливі компоненти із Заходу, їм було дуже важко виробляти більше ніж кілька реактивних літаків", - наголосив він.

Крім цього, єдиний у Росії виробник цивільних літаків - "Обʼєднана авіабудівна корпорація" "Ростеха" - обмежена браком моделей, виробничих потужностей та іноземного комплектування.

Половина компонентів і технологій, що використовуються в російській авіаційній промисловості в 2021 році, вироблені в зарубіжних країнах, ідеться в документі "Про стратегічні напрями діяльності в нових умовах на період до 2030 року", йдеться у документі уряду РФ, з яким ознайомилось Reuters.

Нагадаємо:

Російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають авіалайнери, щоб забезпечити запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Економічна правда