Французька прокуратура розслідує корупцію у російському підрозділі Auchan

Французька прокуратура розслідує діяльність російської дочірньої компанії "Ашан" у зв'язку із звинуваченнями у шахрайстві та хабарництві з метою власного збагачення.

Про це пише Financial Times.

Розслідування фінансової прокуратури Франції і Національної фінансової прокуратури (PNF) розпочалось в березні 2020 року, але про його існування стало відомо лише нещодавно діловому журналу Challenges.

"Ця справа є ще однією проблемою в Росії для "Ашану" та його власників, французької сім'ї Мюльє, які потрапили під критику за те, що залишилися в країні після вторгнення в Україну, навіть коли багато західних компаній пішли з неї. Сім'я також володіє постачальником спортивних товарів Decathlon і роздрібною мережею товарів для дому Leroy Merlin", - пише газета.

Антикорупційний відділ прокуратури, який веде розслідування, розпочав роботу через кілька днів після того, як у березні 2020 року газета Les Echos повідомила про те, що менеджери із закупівель "Ашан" у Росії вступили у змову з постачальниками, щоб викачувати гроші з дочірньої компанії за допомогою сфальсифікованих тендерів і штучного підвищення цін.

Прокурори розглядають звинувачення у підкупі іноземної посадової особи, хабарництві фізичної особи, а також у співучасті та приховуванні цих злочинів, підтвердили Financial Times у компанії.

Обвинувальних актів ще не висунуто. Кілька керівників були допитані PNF, в тому числі генеральний секретар Auchan П'єр Бухсеншутц, директор з міжнародної безпеки Ів Арно, колишній директор з безпеки в російському філіалі компанії Ерік Гальяерде, а також інші нинішні і колишні співробітники компанії.

Auchan заявив, що повністю співпрацює зі слідством. У PNF не відповіли на запит про коментарі.

Нагадуємо:

Від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагала військкоматам набирати мобілізованих, йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Французька мережа супермаркетів "Ашан" заявила, що не постачала товари російським військовим.

Мережа супермаркетів "Ашан" входить до десятки найбільших іноземних компаній Росії. У Росії французька мережа "Ашан" управляє 241 магазином, де працюють близько 30 тис людей. Ринок країни-агресора генерує для материнської Auchan Holding 11% доходів.

Раніше гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".

В Auchan Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської дочки "Ашану" і вимагають пояснень від французького офісу.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Auchan" в перелік міжнародних спонсорів війни.

Економічна правда