First Republic Bank призупинив виплату дивідендів за привілейованими акціями

Каліфорнійський First Republic bank заявив у регуляторних органах, що призупинить виплату щоквартальних грошових дивідендів за своїми привілейованими акціями.

Про це повідомляє Reuters.

Призупинення виплат щоквартальних грошових дивідендів за привілейованими акціями банк назвав "міру розумного нагляду".

Також минулого місяця банк призупинив виплату дивідендів за простими акціями після краху банку Кремнієвої долини.

Зазначається, що великі американські банки влили 30 млрд доларів у вигляді депозитів у First Republic Bank, щоб врятувати кредитора, який опинився у кризі після банкрутства Банку Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank).

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Нагадаємо:

Акції каліфорнійського банку First Republic різко зросли у вівторок (14 березня), оскільки занепокоєння щодо стану регіонального банку зменшилося після дня інтенсивних продажів, напередодні вони впали більш ніж на 61%.