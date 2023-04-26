У ФДМУ розповіли, коли можливе проведення аукціону конфіскованого ТРЦ Ocean Plaza: умови

Конфісковану на користь держави частку ТРЦ Ocean Plaza можуть виставити на приватизаційний аукціон орієнтовно в третьому-четвертому кварталі року, але лише за умови, якщо Рада розблокує велику приватизацію.

Про це розповів радник голови Фонду держмайна з питань нерухомості, керівний директор компанії Colliers в Україні Олександр Носаченко в інтерв’ю Forbes.

"Протягом двох тижнів очікується, що уряд ухвалить рішення про передачу частки активу до ФДМУ, а саме двох третин ТРЦ, що належали росіянам (решта належить українським громадянам)", - розповів він.

Носаченко додав, що актив отримає той, хто запропонує на аукціоні найбільшу ставку.

ТРЦ Ocean Plaza є найдорожчим активом нерухомості, який було конфісковано.

"Серед тих об’єктів, які було конфісковано на користь держави, на сьогодні Ocean Plaza має найвищу вартість. До того ж він перебуває в такому фізичному та операційному стані, що його можна відносно швидко продати", - додає радник голови ФДМУ.

Він пояснив, що перед тим, як вивести цей актив на аукціон, потрібно ретельно підготувати весь процес, а це займе не один і не два місяці.

"Наразі актив передадуть до ФДМУ, і ми почнемо готувати інформацію. За оптимістичними прогнозами, теоретично актив можна виставити на аукціон у третьому-четвертому кварталі цього року, але, звісно, за умови, що депутати розблокують велику приватизацію для Фонду держмайна", - зазначив Носаченко.

Він зауважив, що до початку аукціону важливо грамотно підготувати актив, аби підвищити його привабливість для покупців. А саме провести юридичний аудит, комерційний аудит, підготувати інвестиційний меморандум, довести цю консолідовану інформацію до потенційних інвесторів, дати час на ознайомлення і в результаті провести аукціон.

Весь ТРЦ Носаченко оцінює в 150 млн дол, тобто частину, яка конфіскується на користь держави та буде продана, в 100 млн дол.

Нагадуємо:

11 квітня рішення ВАКС, за яким дві третини столичного ТРЦ Ocean Plaza в столиці переходять у власність держави, набуло чинності.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян, зокрема – Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря, у столичному ТРЦ Ocean Plaza.

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