АРМА шукає управителя для компанії російського горілчаного магната Таріко

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для корпоративних прав компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв "Руст Україна", кінцевим бенефіціаром якого є російський горілчаний магнат Рустам Таріко.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Йдеться про корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ "РУСТ УКРАЇНА", що прямо належить юридичній особі ТОВ "ПАСАЛБА ЛТД", у розмірі 125 418 405,84 грн.

Прийом документів від компаній триває до 16:00 23 травня 2023 року, додали в АРМА. З умовами конкурсу та вимогами до потенційних управителів можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/40k4eoj.

"За офіційною інформацією правоохоронного органу, кінцевим бенефіціаром ТОВ "РУСТ УКРАЇНА" є громадянин країни-агресора (Рустам Таріко - ред.). Частина прибутку підприємства йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів РФ, спрямованих на ослаблення нашої держави", - заявили в агентстві.

Довідка. Рустам Таріко – російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдинґу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі". У 2016 році статки Таріко оцінювалися 0,5 млрд дол – тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росіян.

Нагадаємо:

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації АТ "Айбокс банк" та АТ "Форвард банк", позбавлених Нацбанком ліцензій.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Форвард" росіянина Рустама Таріко.

Економічна правда