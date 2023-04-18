Новини 18 квітня: Польща відкриває транзит для українського зерна, Україна зможе продавати більше електроенергії за кордон

Про зерно. Україна погодила транзит зерна і сільськогосподарської продукції територією Польщі з 20-21 квітня.

Про роумінг з ЄС. Рада Євросоюзу схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення про приєднання України до зони роумінгу ЄС.

Про ЗАЕС. Служба безпеки зібрала докази та повідомила про підозру окупаційному "директору" Запорізької АЕС – він забезпечив відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.

Про електроенергію. "Укренерго" та європейське енергооб’єднання ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Тепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності, раніше було 850 МВт.

Про Китай. Економіка Китаю зросла у першому кварталі року на 4,5% – швидше, ніж очікувалося. Країна вийшла з жорстких обмежень, пов'язаних з пандемією Covid-19.

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