Депозити для військових: які умови пропонують банки

Українські державні банки ще з минулого року почали відкривати спеціальні депозити для військовослужбовців та членів їхніх родин. Умови таких вкладів різняться залежно від банку, але головна перевага – це вища відсоткова ставка.

Банківські депозити для військових відрізняються і у тому, хто саме може ними скористатися – лише безпосередньо військовий чи ще й члени його родини. У деяких випадках, наприклад, депозит можуть оформити родичі, і навіть після смерті військового.

Які банки сьогодні дають можливість військовим та членам їх родин відкривати депозити, на яких умовах, та що відбуватиметься з депозитом у разі смерті вкладника?

Що пропонує Приватбанк

Вклад банку "Слава Героям" – спеціальна послуга для захисників України. Цей депозит має найвищу річну ставку – 14%. Для порівняння: вклад "Стандартний" має річну ставку 13% без дострокового розірвання та 11,5% з можливістю зняти кошти до закінчення терміну.

Головна умова депозиту – оформити його можуть військовослужбовці, які отримують від держави зарплату у Приватбанку, після отримання першої виплати. Відповідно, вклад можна оформити та поповнювати з будь-якої картки для виплат від Привату.

Гроші вкладаються на рік, а відсотки виплачуються щомісяця, однак без капіталізації. Тобто, розмір вкладу, на який нараховуються відсотки, не збільшується.

Мінімальна сума вкладу – 2 грн, а максимальна, на яку будуть нараховуватись відсотки – 500 тис грн. Клієнт може одночасно мати лише один діючий вклад "Слава Героям".

Таким чином на максимальній сумі вкладу за рік можна заробити 70 тис грн, після оподаткування – 56,3 тис гривень. Також клієнт має право зняти кошти до закінчення терміну депозиту.

Що пропонує Ощадбанк

Ощадбанк має у своєму арсеналі депозит "Мій захисник" – це вклад не лише для військовослужбовців, а й для членів їхньої найближчої рідні (батьки, чоловік/дружина, діти). Ставка за цим депозитом – 14% річних, проте максимальний термін – півроку.

Мінімальна сума вкладу – 5 тис грн, а от максимальний розмір не обмежений. Депозит можна поповнювати, а проценти нараховуються щомісяця.

За допомогою онлайн-калькулятора на сайті Ощадбанку рахуємо: якщо покласти на депозит 500 тис грн, то за півроку можна отримати 27,9 тис грн після сплати податків.

Для порівняння, стандартний "Мій депозит" можна відкрити на півроку під 12% річних, або ж на 12 місяців під 13%. Мінімальна сума вкладу – від 1 тис грн, також доступна капіталізація.

Що пропонує Укрексімбанк

В Укрексімбанку військовослужбовець може відкрити депозит "Захисник України" – під 16% річних. Також ці умови дійсні й для членів родин військового, зокрема, і загиблого.

Розмір мінімального вкладу найбільший серед інших банків – від 25 тис гривень. Максимальний розмір депозиту не вказується.

Клієнт не може поповнювати депозит та розривати його раніше терміну. Відсотки виплачуються щомісяця.

Тож, якщо покласти на депозит умовно 500 тис грн, то за рік можна заробити 80 тис грн, після оподаткування – 64,4 тис гривень.

Для порівняння, покласти гроші на депозит "Накопичувальний строковий" в Укрексімбанку можна під 14,5% річних. Мінімальний вклад – так само від 25 тис гривень.

Що пропонує Укргазбанк

Укргазбанк пропонує своїм клієнтам депозит "Військовий". Його можуть відкрити безпосередньо військовослужбовці, а також члени їхніх родин та члени родини загиблого військового.

Ставка за таким депозитом найвища серед інших банків – 17,5% річних. Відсотки виплачуються в кінці терміну. Також є варіант відкрити депозит з трохи нижчою ставкою (17,2%) та отримувати відсотки щомісяця.

Мінімальна сума для поповнення – 1 тис грн, максимального обмеження немає. Знімати кошти до закінчення терміну вкладник не може.

Таким чином, якщо покласти на депозит умовно 500 тис грн, то за рік можна заробити 87,5 тис грн, після оподаткування – 70,4 тис гривень.

Для порівняння, звичайний депозит "Драйвовий рік" в банку можна відкрити під 16,5% річних. Мінімальний вклад – аналогічний, відсотки нараховуються щомісяця.

Що відбувається з вкладом у разі смерті військового?

Родина або близькі померлого можуть отримати доступ до його банківського вкладу. І це стосується не лише військових, а й цивільних.

"У разі смерті військовослужбовця право на депозит набувають спадкоємці відповідно до чинного законодавства України. Наразі відсутні якісь особливості щодо набуття права на спадщину загиблих військовослужбовців", – розповіли в Укрексімбанку.

Крім цього, у відділенні банку, де людина відкрила депозит, можна оформити довіреність або заповідальне розпорядження, вказавши, хто саме зможе отримати доступ до вкладу.

Якщо заповіту або відповідного розпорядження немає, вклад у банку переходить у спадщину до визначених законодавством осіб.

Цивільний кодекс визначає п’ять черг спадкоємців:

діти, чоловік/дружина та батьки; рідні брати та сестри, його прабатьки з обох боків; рідні дядько та тітка; особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю щонайменше п'ять років; утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї.

Далі потрібно звернутися до нотаріуса, який після шести місяців з моменту смерті власника рахунку видасть свідоцтво про право на спадщину.

Якщо на дату отримання свідоцтва строк депозиту ще не сплив, а умови вкладу не дозволяють дострокове розірвання договору, тоді доведеться зачекати закінчення строку. Опісля депозит виплачується спадкоємцю, пояснили ЕП в Укрексімбанку.