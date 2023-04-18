СБУ повідомила про підозру окупаційному "директору" ЗАЕС

Служба безпеки зібрала докази та повідомила про підозру окупаційному "директору" Запорізької АЕС – він забезпечив відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За результатами слідчих дій було повідомлено про підозру окупаційному "директору" Запорізької АЕС Олегу Романенку. До того росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області РФ.

Після захоплення ЗАЕС Романенко став "директором" створеної окупантами "експлуатуючої організації Запорізької АЕС", яка входить до структури Росатому.

Слідство встановило, що у період з 11 березня до листопада торік він забезпечив виконання вказівки Москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.

Надалі він організовував роботу АЕС в інтересах окупантів – підбурював працівників підтримати загарбників і співпрацювати з ними. У разі незгоди – погрожував "звільненням" та переслідуваннями з боку каральних органів РФ.

Романенку повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу про порушення законів та звичаїв війни та державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадуємо:

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня, відтоді окупанти регулярно обстрілювали об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою.

Торік російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилися від ідеї створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС