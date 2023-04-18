ENTSO-E збільшило можливості для імпорту електроенергії в Україну

"Укренерго" та європейське енергооб’єднання ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" в Telegram.

Так, тепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності - це на 200 МВт більше ніж було раніше.

"Упродовж наступних тижнів оператори системи передачі Континентальної Європи ENTSO-E за результатами оцінки роботи енергосистем розглянуть можливість подальшого збільшення пропускної спроможності між континентальною Європою та Україною-Молдовою в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що рішення ENTSO-E про поетапне розширення можливостей для експорту/імпорту електроенергії було прийнято 7 червня 2022 року, менш ніж за три місяці після синхронізації української та європейської енергосистем.

30 червня доступна пропускна спроможність з європейською енергосистемою становила 100 МВт і продовжувала поступово збільшуватись до 850 МВт.

Нагадаємо:

Експорт електроенергії зупинять у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна поки що збереже заборону на експорт газу та енерговугілля для забезпечення національних інтересів.

Україна очікує, що обсяг експорту електроенергії зараз буде вищим ніж той, що був торік – попри це, лише коштом прибутків від експорту відновити енергосистему не вдасться.

Раніше, у п’ятницю, 7 квітня, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Економічна правда