Новини 17 квітня: все більше країн зупиняють імпорт зерна з України, світовий ринок переповнився газом

Про зерно. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що його країна тимчасово призупиняє імпорт зерна та низки інших продуктів з України.

Про "зернову угоду". Російська сторона 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.

Про електроенергію. В енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності, з понеділка Україна також розпочала експорт електроенергії до Словаччини.

Про "молочку". На українсько-польському кордоні накопичилась велика кількість вантажівок з молочною продукцією, які пройшли українську митницю і не можуть потрапити на територію Польщі.

Про газ. Світовий ринок переповнений природним газом, що призводить до зниження цін і створення надлишку палива як в Європі, так і в Азії. Сховища на зиму можуть заповнити раніше плану.

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Українцям не до розваг. Як виживають кінотеатри після року великої війни

Перерви на тривоги, відсутність світла та обмежений контент: як війна вплинула на роботу кінотеатрів, як скоротилися їхні доходи та за рахунок чого вони тримаються на плаву сьогодні.