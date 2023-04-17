Україна вже експортує електроенергію до трьох країн

В енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності, з понеділка Україна також розпочала експорт електроенергії до Словаччини.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

З понеділка розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини), а також триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години). Зі Словаччини продовжується незначний імпорт (2-4 МВт у різні години).

Наразі триває водопілля, рівень води значно вищий ніж у попередні роки. Гідроелектростанції "Укргідроенерго" працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дозволяє зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ.

Як і раніше, складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон та частина області тимчасово були знеструмлені, але живлення було відновлене.

Триває і відновлення енергосистеми після масованих атак росіян. Пріоритетним є відновлення надійності живлення.