Українцям не до розваг. Як виживають кінотеатри після року великої війни

Війна змінила звички людей і на перший план вийшли базові потреби, повʼязані з безпекою та виживанням. Проте люди звикають дл всього, а український бізнес здатен адаптуватись і до великої війни. Кінотеатри, наприклад, почали відновлювати роботу ще в квітні 2022 року і сьогодні, попри втрати, великі мережі продовжують працювати.

Так, під час повітряної тривоги робота зупиняється, сеанс переноситься, а глядачів просять іти в найближче укриття, але бізнес працює і додає позитивних емоцій мільйонам українців та дарує надію.

Як війна змінила роботу кінотеатрів за цей рік та за рахунок чого вони тримаються? Про це ЕП розповіли в мережах кінотеатрів Multiplex, "Оскар", "Планета кіно" та в "Київкінофільмі".

Що впливало на доходи кінотеатрів

Після початку великої війни кінотеатри зупинили роботу на кілька тижнів, адже сфера розваг відійшла на другий план.

У квітні глядацькі зали відкрилися не лише в західних областях, а й по всій країні. Наприклад, кінотеатри мережі Multiplex працювали у Львові, Хмельницькому, Києві, Одесі, Кривому Розі та Дніпрі.

Однак перед кінотеатрами постали виклики, які впливали на їхні доходи.

Серед них – зменшення кількості відвідувачів, обмежений контент, переривання роботи через повітряні тривоги та відсутність електроенергії, скасування пізніх вечірніх та нічних сеансів.

Коли кінотеатри тільки починали відновлювати роботу, відвідуваність була низькою. Люди не були готові до "зайвих" витрат на кшталт розваг. До прикладу, у мережі Multiplex зали заповнювалися на 30% від довоєнного часу.

"Люди не розуміли, чи працюють ТРЦ та кінотеатри. Крім того, було обмаль контенту, бо міжнародні студії не давали його Україні", – згадує CEO Multiplex Holding Роман Романчук.

На відвідуваність також впливали повітряні тривоги. Люди не хотіли ризикувати і даремно витрачати свій час.

З осені почалися проблеми з електроенергією. Світла або не було, або його не вистачало для всіх потреб кінотеатру, або доводилося витрачати кошти на генератори.

"Коли для ТРЦ давали меншу потужність, працювала лише половина наших залів", – каже Романчук.

За його словами, з кожним ТРЦ доводилось домовлятися про спеціальні умови оренди. Зараз кінотеатри в ТРЦ не можуть працювати на умовах базового договору оренди.

Якщо оренда дорога, а відвідуваність низька, то чи не вигідніше кінотеатру не поновлювати роботу? CEO Multiplex Holding пояснив, що це не вирішить проблему, бо вони як орендарі мають зобов’язання перед торговельним центром.

"Якщо ТРЦ працює, то ми маємо працювати або сплачувати штрафи", – сказав Романчук.

У "Планеті кіно" говорять, що більшість ТРЦ знизили вартість оренди, але це зниження індивідуальне для кожної локації. У багатьох випадках мережа перейшла на особливі умови оренди, наприклад, віддавала відсоток від продажів.

Ще один фактор, який суттєво вплинув на доходи кінотеатрів, – обмежені вечірні сеанси, які були основними, та відсутність нічних. Денні години зазвичай збиткові, хоча це залежить від дня тижня та контенту.

"Відсутність нічних та пізніх сеансів через запровадження комендантської години значно вплинула на доходи кінотеатру. Ми втрачаємо щонайменше десять сеансів у кожному кінотеатрі щодня", – повідомили в "Планеті кіно".

У мережі кінотеатрів "Оскар" додали, що для них краще було б втратити два-три денні сеанси, ніж один вечірній.

Як змінилися доходи

Об’єктивно оцінити, як змінилися доходи кінотеатрів за рік великої війни, важко, адже до цього сфера розваг потерпала від карантинних обмежень.

Останнім неаномальним періодом був 2019 рік, але з ним проводити паралелі також некоректно, адже за цей час на ринку відбулося багато змін.

У Multiplex Holding кажуть, що порівняно з лютим 2022 року відвідуваність у них впала на 70%. Правда, до 24 лютого 2022 року діяла "ковідна підтримка", коли державну допомогу можна було витратити в кінотеатрах.

У "Планеті кіно" кажуть, що за час великої війни їх доходи впали вдвічі. Найбільше постраждав кінотеатр у Харкові, роботу якого вдалося поновити лише в січні 2023 року. Аналогічна ситуація – у комунальних київських кінотеатрах.

У мережі кінотеатрів "Оскар" справи не кращі. Їх доходи впали більш ніж утричі і відновлюються дуже повільно, до довоєнних показників ще далеко.

Ціни піднімали, але поступово

Здавалося б, коли доходи різко падають, слід підвищувати вартість квитків або ціни на продукцію, яка продається в кінотеатрах. Однак до цього кроку вдавалися не одразу.

У Multiplex спочатку зробили навпаки: коли почали відновлювати роботу кінотеатрів, зменшили вартість квитків на 30-40% залежно від міста.

"Ми хотіли заохотити людей знову ходити в кіно. Наприкінці літа повернулися до довоєнного рівня, зокрема, через збільшення вартості оренди в ТРЦ.

Наступний крок – підвищили ціни, коли почали вмикати генератори. Також підвищували ціни в пікові години, коли в прокаті був "Аватар", – розповів Романчук.

У "Планеті кіно" вартість квитків підвищували двічі: перед Новим роком та в березні 2023 року. У мережі кінотеатрів "Оскар" ціни на квитки також підвищили в грудні. Кажуть, що тримали ціни настільки довго, наскільки могли.

У мережі комунальних кінотеатрів кажуть, що вартість квитків підвищували лише в січні 2023 року. Однак залишили всі пільги та мінімальну ціну в День глядача.

Фільми, які дають надію

У грудні 2022 року з’явилася надія на відновлення галузі. Здебільшого це пов’язують з довгоочікуваним виходом другої частини "Аватара", адже український глядач любить блокбастери, кажуть у "Планеті кіно".

Фільм "Аватар: шлях води" став третім найприбутковішим фільмом в історії кіно і зібрав у світовому прокаті 2,244 млрд дол, обігнавши "Аватар" (2,92 млрд дол) і "Месники: завершення" (2,7 млрд дол).

Ще одним приводом для оптимізму став вихід на екрани українського фільму "Мавка. Лісова пісня". В Україні він став найкращим продуктом за касовими зборами і серед українських стрічок, і серед зарубіжних мультфільмів.

Після шостого вікенду "Мавку" переглянули понад 1,01 млн глядачів, а бокс-офіс сумарно становив 127,5 млн грн. Для порівняння: мультфільм "Крижане серце 2" (2019 рік) зібрав в Україні 93,8 млн грн.

До "Мавки" найбільш касовою українською стрічкою був фільм "Я, ти, він, вона" з Володимиром Зеленським у головній ролі, картина зібрала 71 млн грн. Третім став фільм "Скажене весілля" – 54,9 млн грн.

"Доходи кінотеатрів почали зростати лише в березні 2023 року насамперед завдяки виходу в прокат довгоочікуваного мультфільму "Мавка".

Кількість глядачів лише за першу половину березня перевищила кількість глядачів у січні 2023 року. Це дає надію, що кінотеатри зможуть працювати на рівні довоєнного і докарантинного прокату", – розповіли у "Київкінофільмі".