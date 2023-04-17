Вантажівки з молочною продукцією заблоковані на польському кордоні – асоціація
На українсько-польському кордоні накопичилась велика кількість вантажівок з молочною продукцією, які пройшли українську митницю і не можуть потрапити на територію Польщі.
Про це повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур, передає "Інтерфакс-Україна".
Польська сторона перестала пропускати фури після заборони уряду Польщі на ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції.
"До Європи Україна експортувала дві позиції: суху сироватку та згущене молоко. Вони почали займати хороші позиції в Європі. Основними споживачами цієї продукції була Польща", – сказав Дідур.
За даними СМПУ, українську молочну продукцію з моменту обнулення Європейським Союзом мита купували країни Балтії, Німеччина, Нідерланди, Ірландія.
Виконавчий директор СМПУ уточнив, що для європейського споживача втрата української молочної продукції "не буде ударом", оскільки у Європі спостерігається профіцит молочної продукції та досить висока конкуренція на ринку.
Водночас він наголосив, що "відкриття європейського ринку для української молочної продукції багато в чому було підтримкою України та нашої економіки".
За його словами, протягом воєнного періоду Україна змушена була відправляти молочну продукцію на експорт через Європу. Звідки вона йшла у двох напрямках: безпосередньо до Європи та через Румунію, Туреччину на традиційні ринки збуту української молочної продукції – Близький Схід та Середню Азію.
За його оцінками, структура експорту молочної продукції торік виглядала 50:50: половина безпосередньо до європейських країн, ще половина – до Середньої Азії та Близького Сходу.
Нагадуємо:
15 квітня уряд Польщі вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор.
16 квітня Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур з України.
З 17 квітня Словаччина також тимчасово призупиняє імпорт зерна та низки інших продуктів з України.
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