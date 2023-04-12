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OpenAI запропонує користувачам до 20 тисяч доларів за виявлені баги в ChatGPT

Середа, 12 квітня 2023, 13:55 - Олексій Павлиш

Компанія-розробник чат-боту ChatGPT OpenAI запропонує до 20 тисяч доларів користувачам, які повідомлять про вразливості в її системах штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Програма OpenAI Bug Bounty, яка стартувала у вівторок, буде пропонувати винагороду користувачам залежно від серйозності помилок, про які повідомляють, з винагородою від $200 за вразливість.

"Технологічні компанії часто використовують програми винагороди за виправлення помилок, щоб заохотити програмістів та "білих" хакерів повідомляти про помилки у своїх програмних системах.

Згідно з інформацією на платформі баг-баунті Bugcrowd, OpenAI запросила дослідників переглянути певну функціональність ChatGPT та структуру того, як системи OpenAI взаємодіють та обмінюються даними зі сторонніми додатками", - пише агентство.

Це рішення було прийнято через кілька днів після того, як ChatGPT був заборонений в Італії за підозрою в порушенні правил конфіденційності, що спонукало регуляторів в інших європейських країнах уважніше вивчити послуги генеративного ШІ.

Нагадаємо:

Адміністрація Байдена досліджує можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), наприклад – ChatGPT, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

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