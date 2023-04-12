Україна експортує електроенергію до Молдови та Польщі

У середу Україна здійснює експорт електроенергії до Молдови та Польщі, енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Наразі енергосистема з запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні. "У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі", – зазначили у відомстві.

Раніше оператор Укренерго провів аукціони з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову (на постачання 11 квітня) та Польщу (на 12 квітня).

Також триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.

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У п’ятницю, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Україна очікує, що обсяг експорту електроенергії зараз буде вищим ніж той, що був торік – попри це, лише коштом прибутків від експорту відновити енергосистему не вдасться.

Повідомлялось, що завдяки профіциту потужності в енергосистемі Україна могла би отримати близько 500 млн грн від експорту електроенергії.

Після першої масованої атаки росіян по українській енергосистемі 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.





