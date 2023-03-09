На Одещині та в низці районах Києва – відключення світла

За оновленою інформацією, на Київщині та Дніпропетровщині були скасовані екстрені відключення світла, проте досі знеструмлена частина Одещини.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Попри те, що на Київщині скасовано екстрені відключення світла, через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.

Щодо Одещини, то внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в області. Вночі була знеструмлена частина Одещини. У компанії зазначають, що ремонтні бригади "Укренерго" та ДТЕК вже ліквідовують наслідки обстрілів.

"Допоки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень", – додали у ДТЕК.