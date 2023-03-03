Очільник УЗ Камишін став позаштатним радником Зеленського

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, який цього тижня оголосив про відставку, отримав посаду позаштатного радника президента Володимира Зеленського.

Про призначення стало відомо з указу президента №127/2023.

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в документі від 3 березня.

За даними Youcontrol, Камишін наразі є керівником АТ "Укрзалізнпиця"

Нагадуємо:

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін в понеділок оголосив, що подає у відставку - очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

У серпні 2021 року Кабмін призначив Камишіна в.о. голови правління "Укрзалізниці". У березні 2022 року він повідомив про призначення на постійній основі протягом чотирьох років.

До цього Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (власник УП) (2008-2012 рр), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року - видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року - керуючий партнер Fortior Capital.