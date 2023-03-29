Акціонерів "Сенс Банку" позбавили права голосу за акціями: в НБУ пояснили, що змінить

Після того, як Національний банк визнав ділову репутацію акціонерів "Сенс Банку" (раніше – "Альфа Банку") небездоганною, НБУ призначить довірену особу для передачі права голосу за їхніми акціями.

Про це йдеться у роз’ясненні НБУ у відповідь на запит ЕП.

У вівторок регулятор тимчасово заборонив право голосу за акціями банку щодо його акціонерів: ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.

Це означає, що тепер "Сенс Банк" повинен подати до НБУ пропозиції щодо не менше 2 кандидатур, одній з яких, після її призначення регулятором довіреною особою, буде передано право голосу. Йдеться не про всі акції банку, а лише про частину, яка раніше не була передана довіреній особі Сімеону Дянкову.

Національний банк ще навесні 2022 року визнав ділову репутацію двох акціонерів "Альфа-банку" Михайла Фрідмана та Пьотра Авена і заблокував їхнє право голосу як акціонерів в українській "дочці". Згодом аналогічне рішення було винесено щодо Германа Хана та Алєксєя Кузмічова. Згодом, у квітні, Альфа-Банк Україна погодив з Нацбанком кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку.

В НБУ наголошують, що так само, як передача права голосу за акціями банку Дянкову не вплинула на можливості банку продовжувати свою діяльність, так само на роботу банку не вплине нинішнє рішення.

Регулятор також роз’яснив, що рішення щодо ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited не стосувалися повноважень довіреної особи Сімеона Дянкова. Він, як і раніше, продовжує виконувати свої повноваження довіреної особи.

Наразі йому передано право голосу за 49,6669% (з 57,6006%) акціями банку, що належать ABH Holdings S.A., та за 36,5595% акціями банку (з 42,3994%), які належать ABH Ukraine Limited. Якщо Дянков буде позбавлений таких повноважень або відмовиться від них, банк повинен буде подати пропозиції щодо не менше 2 кандидатур, одній з яких перейдуть його повноваження.

"Отже, найближчим часом право голосу за усіма 100% акцій банку буде належати довіреній особі (або особам)", – підкреслили в НБУ.

Нагадуємо:

Національний банк у вівторок визнав ділову репутацію акціонерів "Сенс Банку" (раніше "Альфа Банку") небездоганною та тимчасово заборонив права голосу за 100% акцій фінустанови.





