Байден про підтримку банків в умовах кризи: Білий дім реагуватиме й надалі

Президент США Джо Байден заявив, що Білий дім зробив все можливе для вирішення банківської кризи за допомогою наявних повноважень, але реакція його адміністрації на це питання "ще не закінчилася".

Про це повідомляє Reuters.

"Ми зробили те, що нам потрібно. Я впевнений, що все врегульовується. Ринки, здається, реагують", — сказав Байден журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи вичерпала його адміністрація свої односторонні кроки, окрім дій Конгресу, щодо подолання стресу в банківському секторі, Байден зауважив, що дії ще не закінчилися.

Також Байден сказав, що його адміністрація також розглядає законодавчі зміни у відповідь на кризу, хоча це може виявитися складним в умовах розколу Конгресу.

Нагадуємо:

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.

Американські регулятор закривають Signature Bank, великого кредитора в криптоіндустрії, в спробі стримати поширення банківської кризи.

Федеральна резервна система США надасть додаткове фінансування, аби допомогти банківській системі функціонувати після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank.