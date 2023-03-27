McDonald's відновлює роботу ресторанів в Одесі

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні планує у вівторок, 28 березня, відновити роботу 5 ресторанів в Одесі.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

"Таким чином компанія продовжує розширювати географію роботи, щоби підтримувати місцеві громади в Україні та відповідати на численні запити українців про повернення улюблених страв", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ресторани в Одесі запрацюють за адресами:

вул. Пантелеймонівська, 17-б;

вул. Дерибасівська, 23/1;

пл. Незалежності, 1;

вул. Черняховського, 1-б;

вул. Краснова, 14а.

"В одеських ресторанах так само, як і в решті закладів McDonald’s в Україні, будуть діяти розширені правила безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби всі могли пройти в укриття.

Водночас компанія передбачає підвищений попит у перші дні з відкриття закладів в Одесі, адже після тривалої перерви містяни хочуть якнайскоріше поласувати улюбленими стравами. Тож спершу зали працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, аби уникнути скупчень людей, а команди могли краще відпрацювати процедури з евакуації", - пояснили в McDonald’s.

При цьому на початку квітня плануються відкриття ще кількох закладів в Одесі - компанія обіцяє повідомити на офіційних сторінках про дати відкриттів. Зробити замовлення можна буде в залі ресторану, через експрес-вікна або на МакДрайві, додали в McDonald’s.

Також зазначається, що, за аналогією до відновлення роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року, у ресторанах буде представлене скорочене меню, до якого увійдуть основі страви McDonald’s.

А розширення меню буде відбуватися разом з відновленням ланцюгів постачання і нарощення обсягів складів.

"Із перших днів відкриття в Одесі у мобільному застосунку McDonald’s діятимуть ваучери, якими клієнти можуть скористатися для отримання вигідних пропозицій.

Слідом за півднем McDonald’s планує відкриття ресторанів і на сході України. Зокрема, вже наприкінці квітня очікується відкриття ресторанів у м. Дніпрі", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

На початку березня 2023 року мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила намір про відновлення операційної діяльності в кількох містах у південній та східній частині країни.

У четвер, 22 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила новий заклад у Києві – поруч з Оболонською набережною.

Також у грудні McDonald’s відновив роботу свого ресторану у Бучі.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 1 лютого відкрила ще три ресторани у Києві, які стали першими закладами, що повернулися до роботи у 2023 році.

Економічна правда