Всі розділи
Укр / Рус

McDonald's відновив роботу ще трьох ресторанів у Києві: адреси

Четвер, 2 лютого 2023, 12:35 - Олексій Павлиш
 
McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 1 лютого відкрила ще три ресторани у Києві, які стали першими закладами, що повернулися до роботи у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

"Компанія продовжує відновлення ресторанів як важливої частини локальної інфраструктури і повертає елементи "нормальності" у щоденне життя громад: як клієнтів, так і працівників та партнерів", - йдеться у повідомленні.

Так, відкриті ресторани за адресами:

  • вул. Борщагівська, 2Б (біля Центрального РАЦСу)
  • вул. Ползунова, 6 (Південний залізничний вокзал);
  • вул. Георгія Кірпи, 5А (Південний залізничний вокзал);

"В усіх трьох ресторанах зробити замовлення можна у залі та на МакДрайві. Заклади працюватимуть з 07:00 до 21:00, дотримуючись розширених правил безпеки, впроваджених компанією.

Ресторани закриваються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування. Інформація про відкриті і тимчасово закриті заклади оновлюється в режимі реального часу на сайті McDonald's", - додали в мережі.

Відтепер у Києві працюють 43 заклади McDonald’s. Загалом в Україні відновили роботу вже 67 ресторанів. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

У четвер, 22 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила новий заклад у Києві – поруч з Оболонською набережною.

Також у грудні  McDonald’s відновив роботу свого ресторану у Бучі.

Економічна правда

McDonald's Київ ресторани
Матеріали за темою
Колишні ресторани McDonald's в Казахстані відкрились знову, але без приналежності до бренду 23 січня 2023, 11:52
Російський бренд-наступник McDonald's подав заявку на торгову марку в Казахстані 16 січня 2023, 11:59
У Казахстані підтвердили, що McDonald's пішов через проблеми з поставками м'яса з РФ 8 січня 2023, 15:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті