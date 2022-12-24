McDonald’s відновив роботу у Бучі

McDonald’s

Напередодні різдвяних свят, 24 грудня, McDonald’s відновив роботу свого ресторану у Бучі.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.

"Ресторан працюватиме з 09:00 до 21:00. При цьому в ресторані встановлено генератор, що дасть змогу закладу працювати більш стабільно за умов обмеження електроенергії.

У цьому закладі діють такі ж розширені правила безпеки, як і в інших ресторанах. Під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, " – йдеться в повідомленні.

Заклад працює за адресою м. Буча, вул. Нове Шосе, 10 б.

Додається, що у березні ресторан у Бучі був пошкоджений внаслідок бойових дій. Ресторан був зовсім новим і відкрився лише 23 грудня 2020 року.

Загалом в Україні відновили роботу 64 ресторани McDonald’s.

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Нагадаємо:

У четвер, 22 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила новий заклад у Києві – поруч з Оболонською набережною.