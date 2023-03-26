Credit Suisse загрожує дисциплінарне провадження через проблеми з підзвітністю

Швейцарський орган з нагляду за фінансовим ринком (Finma) вивчає ситуацію щодо того, як топменеджери Credit Suisse Group керували банком напередодні його краху.

Про це пише Bloomberg.

Очільниця Finma Марлен Амстад заявила, що Credit Suisse мав значні проблеми з підзвітністю.

"Часто було незрозуміло, хто за що відповідає. Це сприяло недбалому ставленню до ризиків", – додала Амстад.

За її словами, питання про початок нового розслідування залишається "відкритим".

Представник Credit Suisse відмовився від коментарів.

Купівля UBS банку Credit Suisse за посередництва уряду минулими вихідними була широко розкритикована як політиками, так і пересічними громадянами Швейцарії.

Зокрема, Finma опинилася під пильною увагою на предмет того, чи мала вона зробити більше, щоб запобігти краху Credit Suisse.

Амстад спростував припущення про те, що Finma втрутилася недостатньо рано або недостатньо агресивно для розв’язання проблем Credit Suisse, вказавши на шість виконавчих проваджень проти банку за останні роки.

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Економічна правда.