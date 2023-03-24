Фонд гарантування почав виплату усіх вкладів "Айбокс Банку"

Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав виплату гарантованих сум вкладникам "Айбокс банку" за всіма вкладами, незалежно від строку їх дії.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Усі вкладники-фізичні особи банку, у тому числі фізичні особи-підприємці, можуть звертатись по свої вклади з 24 березня.

Вкладники отримають свої вклади у повному розмірі незалежно від сум на рахунках, оскільки на банк поширюються норми законодавства про стовідсоткові гарантії, запроваджені на час дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення, пояснили у Фонді.

Сума відшкодування за вкладами у банку попередньо складає 295 млн грн.

Нагадаємо:

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, провели обшуки в офісах та відділеннях "Айбокс банку", днем раніше НБУ позбавив його ліцензії.

Бюро економічної безпеки підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК" через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

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Економічна правда