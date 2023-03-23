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В українському Райффайзен Банку заявили, що рішення НАЗК щодо групи RBI не вплине на його роботу

Четвер, 23 березня 2023, 18:57 - Анастасія Жарикова

Внесення Національним агентством з питань запобігання корупції австрійської групи Raiffeisen Bank International до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української "дочки".

Про це повідомила пресслужба українського Райффайзен Банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Це (рішення НАЗК – ЕП) жодним чином не стосується українського Райффайзен Банку як окремої юридичної особи й не позначається на його діяльності", - повідомила пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадуємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. 

Керівництво австрійського Raiffeisen Bank International обговорювало можливу схему обміну активами з російським Сбєрбанком, щоб отримати суму виручки, яку RBI отримав у Росії 2022 року і не може вивести через обмеження російської влади.

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