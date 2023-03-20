Фонд гарантування уже виплатив вкладникам "Форвард банку" майже 1 мільярд

Вкладники "Банку Форвард", ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів, отримали вже близько 1 млрд грн гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що це понад 67% загальної суми гарантованих виплат, що належать до виплати вкладникам банку.

У Фонді нагадали, що 8 лютого 2023 року в "Банку Форвард" запровадили тимчасову адміністрацію на підставі відповідного рішення правління НБУ та рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 7 лютого 2023 року.

З 1 березня у банку розпочато гарантовані виплати за договорами, строк дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року, та договорами банківського рахунку, а з 13 березня банк розпочав гарантовані виплати решті вкладників, незалежно від строку закінчення дії договору.

У період до 13 березня 2023 року вищевказаним категоріям вкладників виплачено понад 136,4 млн грн.

Загалом станом на зараз сума виплат досягла близько 1 млрд грн.

"Завдяки дії норми про повне відшкодування коштів за вкладами на період військового стану, вкладники банку отримують свої кошти в обсязі 100% суми вкладу, у тому числі - відсотки, нараховані на кінець дня 7 лютого. Гарантії поширюються на усіх вкладників-фізичних осіб, включно з ФОПами", - йдеться у повідомленні.

"Загальна сума вкладів у банку, на які поширюються гарантії, складає 1,48 млрд грн. Для нас принципово важливо, щоб вкладники банків, які виводяться з ринку, отримували свої кошти якомога раніше.

Це для нас пріоритет завжди, і особливо під час війни. Тому вже традиційно гарантовані виплати розпочинаються раніше кінцевого терміну початку виплат, передбаченого законом", - заявила заступник директора-розпорядника ФГВФО Наталія Рудуха.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду.

Дистанційні виплати здійснюють ПриватБанк, Укргазбанк, АТ "Південний" та АТ "ПУМБ".

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації АТ "Айбокс банк" та АТ "Форвард банк", позбавлених Нацбанком ліцензій.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Форвард" росіянина Рустама Таріко.

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з 13 березня почав відшкодування коштів вкладникам АТ "Банк Форвард" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення.

Економічна правда