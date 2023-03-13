Фонд гарантування почав виплати вкладникам "Форвард банку"

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з 13 березня почав відшкодування коштів вкладникам АТ "Банк Форвард" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Також продовжуються виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Вкладникам "Банку Форвард" відшкодовуються кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого 2023 року, пояснили у ФГВФО.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 7 лютого 2023 року.

"Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку", - йдеться у повідомленні.

При цьому дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Південний" та "ПУМБ".

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації АТ "Айбокс банк" та АТ "Форвард банк", позбавлених Нацбанком ліцензій.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Форвард" росіянина Рустама Таріко.

Економічна правда