Новини 16 березня: НБУ зберіг облікову ставку, Україна та ЄС продовжили транспортний безвіз

Про облікову ставку. Національний банк України на засіданні в четвер, 16 березня, очікувано прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% - інфляція сповільнюється швидше, ніж прогнозувалось, але все ще є високою.

Про МВФ. Консультації Міжнародного валютного фонду по Україні, попередньо, завершаться цього тижня, деталі щодо нової програми можуть стати відомими з наступного.

Про ЗАЕС. Позиція України щодо окупованої РФ Запорізької АЕС не змінюється, переговори тривають, проте з боку росіян поки немає конструктиву у перемовинах.

Про транспортний безвіз. Україна та Європейський Союз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень до 30 червня 2024 року.

Про зерно. Росіяни продовжують вивозити з України награбоване зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.

Ексклюзиви ЕП

Бій за "коридор". Чому Росія саботує продовження "зернової угоди" і чого хоче Україна

Країна-агресор місяцями саботувала роботу "зернового коридору". Чи буде її продовжено, на який термін та на яких умовах, на чому наполягає Україна і чого хоче РФ.

Заступник Кличка Петро Оленич: Я намагався блокувати резонансні земельні справи. Отримав два штрафи і перестав

Навіщо місто продає землю в приватні руки? Як вплинути на забудовників, які зносять історичні будинки? Що робив Комарницький у приміщенні Київради в перші місяці великої війни?